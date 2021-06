Toulouse internalise la ville intelligente

Pour des questions de coût, de souveraineté et de contrôle de ses choix futurs, la métropole de Toulouse choisit de développer sa propre plateforme de stockage et de croisement de données.

La ville intelligente en régie est-elle possible ? Toulouse Métropole ne pose pas la question en ces termes mais y répond malgré tout avec son projet IA data. La plateforme, totalement construite et opérée par les équipes de la collectivité, croise les données publiques et privées pour en tirer des analyses capables d’irriguer les décisions de gestion et de politique. Elle est entièrement hébergée sur des serveurs situés dans le data center de la métropole et n’utilise que des logiciels libres. Il n’y a donc pas de coûts de licence associés et les développements effectués sont déposés sur le GitHub de la ...