Le gouvernement souhaite améliorer la résilience des finances départementales

Finances locales

Publié le 10/06/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Un groupe de travail gouvernement-Assemblée des départements de France-parlement sur les finances des départements vient de se mettre en place. Il pourrait aboutir sur la création d'une clause de sauvegarde.

Le gouvernement vient de créer un groupe de travail sur les finances des départements avec l’Assemblée des départements de France (ADF) et les présidents des délégations aux collectivités territoriales du Parlement, ­Françoise ­Gatel (sénatrice UDI d’Ille-et-Vilaine) et Jean-René ­Cazeneuve (Député LREM du Gers). L’objectif est d’améliorer la résilience des finances départementales lors de prochaines crises « en mettant en place des dispositifs consensuels permettant d’éviter le pire », décrit Jean-René Lecerf, le président (DVD) du département du Nord et de la commission des finances de l’ADF. Car pour Françoise Gatel, « la pérennité du mode de financement des départements se pose ».

Clause de sauvegarde

Le Covid-19 ainsi que la disparition ...