Quand les rivières reviennent en ville

Durant la seconde moitié du XXe siècle, de nombreuses villes de France ont canalisé leurs petites rivières. Elles les ont même souvent enterrées sous la voirie, puis incorporées aux réseaux d’assainissement. Outre une perte de biodiversité conséquente, le bétonnage de ces cours d’eau a engendré de multiples problèmes d’inondation. Ces phénomènes tendent à être accentués par le changement climatique. Depuis quelques années, de nombreuses petites rivières urbaines ont été réhabilitées. Pour le plus grand plaisir des habitants… et des poissons !

Une dynamique impulsée par la loi

Selon l’Astee, qui a publié une étude sur ce sujet en 2019, l’artificialisation des petites rivières « ne concerne pas une région géographique particulière, mais est commune à toutes les zones urbanisées ». La taille des « petites rivières » n’est pas précisément définie, mais se comprend en comparaison avec les grands cours d’eau, fleuves et voies navigables. Les petites rivières urbaines, moins visibles, sont plus facilement oubliées. Pourtant, elles méritent autant d’attention, et même peut-être plus encore, que les rivières en zones ...