« La forêt est en danger »

Environnement

Anne-Laure Cattelot, députée LREM du Nord, a remis son rapport sur l’avenir de la forêt et de la filière bois au ministre de l’Agriculture et à la secrétaire d’État chargée de la biodiversité en septembre 2020. Lesquelles de ses recommandations ont été mises en oeuvre à ce jour ? Et celles qui pourraient aboutir prochainement ? Entretien...

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Biodiversité

Espaces verts et végétalisation