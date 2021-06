Le CRTE, un contrat chapeau pour doper la relance

Intercommunalités

Publié le 11/06/2021 • Par Arnaud Garrigues Cédric Néau Romain Gaspar • dans : France

La quasi-totalité des EPCI sont en train de signer avec l’Etat un contrat de relance et de transition écologique. L’occasion de mieux comprendre ces contrats globaux et pluriannuels de territoire, et d’en dresser un premier bilan avec les collectivités.

Chiffres-clés 400 CRTE devraient recevoir un appui en ingénierie grâce à la mobilisation des moyens de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.

77 contrats de transition écologique ont été signés à ce jour et 30 sont en cours d'élaboration.

Pour un sportif, le coup du chapeau – un triplé – marque un exploit. Pour une collectivité, il évoquerait plutôt un contrat de relance et de transition écologique (CRTE), qui coifferait tous les dispositifs contractuels en vigueur pour en sortir le lapin magique de la relance. Le gouvernement souhaite que les élus du bloc communal, avec, dans la mesure du possible, les régions et les départements, contractualisent leurs projets d’investissement avec le préfet de département sur les six ans du mandat municipal 2020-2026. « C’est un peu notre bébé », souligne Nicolas Portier, délégué général de l’Assemblée des communautés de France.

Dans l’entourage de la ministre de la Cohésion des territoires, Jaqueline Gourault, on précise que c’est moins un contrat qu’un cadre englobant les contractualisations existantes (Petites Villes de demain, Action cœur de ville, France Services, France Très Haut-Débit, France Mobilités…), sans les remplacer, pour réfléchir à un projet de territoire à l’échelle intercommunale. « Cela va permettre de regrouper ces contrats multiples et variés, dans lesquels on se perd quelquefois », reconnaît Jean-Luc Requi, le président (PS) de la communauté de communes Lodévois et Larzac (28 communes, 14 600 hab., Hérault), signataire, le 20 mai, d’un CRTE avec trois autres intercos, réunies au sein du pays cœur d’Hérault.

Des maires exclus de la signature des futurs contrats

Avec force communication, 839 protocoles d’accord ont été paraphés ou sont sur le point de l’être par les préfets et les représentants des ...