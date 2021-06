Hausse des offres d’emploi dans la territoriale

EMPLOI

Publié le 09/06/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

En 2020, 167 101 offres d’emploi ont été publiées sur « Place de l’emploi public », soit une hausse de 12,3 % pour l’ensemble des trois versants, par rapport à 2019. C’est ce que révèle une étude statistique de la DGAFP parue ce mardi 8 juin.

En 2020, les recruteurs de la fonction publique territoriale (FPT) ont fait paraître sur la plateforme Place de l’emploi public (PEP) 107 077 offres d’emploi, ceux de l’Etat 59 217 et la fonction publique hospitalière 807, selon les chiffres fournis par la DGAFP (1). La FPH diffusant peu de postes sur la PEP, ce versant n’a pas été étudié en détail.

L’emploi public local résiste à la crise

La FPT propose en moyenne un peu plus de 100 000 postes par an. En 2020, ce chiffre s’est établi à 107 077, correspondant à 6 offres pour 100 agents en activité. Soit une hausse de 3,5 % sur un an. De son côté, la FPE diffuse chaque année environ 47 000 offres. Sur un an, elle a ouvert au recrutement 14 688 postes de plus (correspondant à 5 % des agents civils en emploi), soit une hausse de 33 % ...

