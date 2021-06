social

Stratégie « pauvreté » : la contractualisation évolue

Publié le 09/06/2021 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Analyses santé social, Fiches de droit pratique, France

©gelmold - stock.adobe.com

Les conventions triennales d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi conclues entre l'Etat et les départements dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté entrent dans leur troisième année. Les avenants 2021 doivent être conclus au plus tard le 15 mai (régime de l'année civile) ou le 30 septembre (régime de l'année glissante).