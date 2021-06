La Commission nationale du débat public fait peau neuve

Démocratie participative

Publié le 09/06/2021 • Par Clément Le Foll • dans : France

Fondée il y a 25 ans, la CNDP fait évoluer son identité graphique et dévoile un nouveau site Internet. Elle publie également un manifeste qui réaffirme son attachement à l’information et la participation des citoyens aux décisions publiques.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La Commission nationale du débat public (CNDP) fait peau neuve : nouveau logo, nouveau site Internet et consolidation de ses principes par un manifeste. Créée en 1995 suite aux contestations concernant le projet ferroviaire TGV Méditerranée, la commission nationale du débat public est depuis chargée de garantir les bonnes conditions de la participation du public sur des projets impactant l’environnement. Pour chacun d’entre eux, elle nomme des garants, qui assistent aux débats et restituent les arguments et questionnements des porteurs de projets, associations ou riverains.

« Les maîtres d’ouvrage privés vivent encore le débat public avec beaucoup de méfiance » – Chantal Jouanno

De plus en plus sollicitée

En 25 ans, la CNDP a assuré près de 450 concertations et débats publics. Environ 125 ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier