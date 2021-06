Le logiciel libre dans la démat’

[Replay] 4è Asises de la dématérialisation

Publié le 08/06/2021 • Par La Rédaction • dans : Dossiers d'actualité

Les logiciels libres sont loin d’être étrangers à la dématérialisation des services publics dématérialisés. Mais quelle place y prennent-ils ? Comment les adopter, pour quels usages, dans les collectivités ? Découvrez les réponses, et d’autres, exposées par nos experts lors des 4è Assises de la dématérialisation.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Longtemps peu soutenus, l’Etat ayant privilégié durant des décennies les solutions « propriétaires », les logiciels libres ont cependant fait leur trou, peu à peu, dans la sphère publique. A tel point que Jean Castex a signé le 27 avril une circulaire « Politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources » qui mentionne les logiciels libres.

Qu’apporte-t-elle concrètement ? Quelles sont les possibilités offertes par les logiciels libres dans la dématérialisation des services publics ?

Pascal Kuczynski, Délégué général de l’ Adullact et Sébastien Saunier, directeur des systèmes d’information de la ville de Moins, 13000 habitant, dans la Métropole de Lyon ont expliqué comment les intégrer dans les Si des collectivités, grandes et petites, pour quels usages, et à quelles conditions.

Abonnés de la Gazette, revivez ou découvrez en replay ces interventions, dans les vidéos ci-dessous.