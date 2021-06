Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Municipales 2020 : le juge de l’élection face au Covid-19

Municipales 2020

Municipales 2020 : le juge de l’élection face au Covid-19

Publié le 09/06/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

©New Africa - stock.adobe.com

Le report du second tour a été la première conséquence de la crise sanitaire sur les élections municipales, créant un délai de plus de trois mois entre les deux tours. La situation sanitaire a aussi nourri le contentieux électoral de ce scrutin. Philippe Petit et Vincent Barbier, avocats au cabinet Philippe Petit et associés, analysent les deux principaux griefs "Covid-19".

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Coronavirus

Elections

Elections municipales 2020

Philippe Petit et Vincent Barbier Avocats, Selarl cabinet Philippe Petit et associés