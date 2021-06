Les effets inattendus de la crise sanitaire sur la santé mentale des jeunes de la Protection de l’enfance

Santé publique

Publié le 08/06/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Une des « rencontres de la santé publique » organisée par Santé publique France a mis l'accent sur l'impact majeur et longtemps peu pris en compte, de la crise sanitaire liée au Covid sur la santé mentale des enfants et des adolescents. La situation très particulière des enfants de la protection de l'enfance a été évoquée.

La crise sanitaire et les bouleversements qu’elle a imprimés sur la vie des enfants et des adolescents ont provoqué une augmentation considérable des pathologies psychiatriques et de la souffrance mentale parmi eux. Mais comme l’a souligné Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatre à l’hôpital Robert Debré (Paris), la parole des enfants et des adolescents eux-mêmes a été peu recueillie sur le sujet…

Parmi les enfants et les adolescents, ceux qui sont concernés par des mesures de placement ou d’action éducative en milieu ouvert « ont la particularité d’avoir déjà connu des périodes de crise durant, a souligné Agnès Gindt-Ducros, directrice de l’ONPE, lors d’une table ronde organisée dans le cadres des Rencontres de la santé publique le ...