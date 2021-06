[Le labo des start-up] énergie

Grâce aux données captées, des recommandations sont délivrées et le chauffage optimisé

Publié le 18/06/2021

Kipsum

Kipsum conçoit, fabrique et installe chez ses clients des capteurs permettant de générer un modèle multiphysique du bâtiment, de son système de chauffage et de ses occupants pour préconiser des optimisations. La promesse : aider les villes à réduire leur empreinte écologique et à réaliser des économies.

