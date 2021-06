Développement durable

Une charte pour « un sport plus vert »

Engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, l’Ademe s’immisce dans le champ du sport auprès de la société Fair Play For Planet. Après un label, place à la publication d’une charte pour sensibiliser et défier, clubs et pratiquants sportifs au développement durable.

