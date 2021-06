Covid-19 et liberté d’aller et venir en Ehpad : les liaisons dangereuses

ANALYSE

Publié le 10/06/2021 • Par Nathalie Levray • dans : Analyses santé social

Après le confinement total des structures accueillant les personnes âgées, un protocole du 12 mai remet en vigueur la règle de la liberté d’aller et venir. Les restrictions qui se sont appliquées pendant quatorze mois ré-interrogent le droit inaliénable de la personne à circuler librement. L’éthique peut tracer des pistes de réponse. Décryptage.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Si l’épidémie de Covid-19, les mesures de confinement et de couvre-feu, ont mis à l’épreuve, au nom de la sécurité sanitaire, le principe de la liberté d’aller et venir de tous les citoyens, les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont été particulièrement frappés par ces restrictions. Confinés dans leur établissement, voire dans leur chambre, ils ont été privés, pendant de nombreuses semaines, de toute possibilité de sortir et de recevoir les visites de leurs proches.

Un protocole du 12 mai 2021 organise un retour progressif à une « vie normale » pour les résidents d’établissement accueillant des personnes âgées. Quatorze mois après le confinement total de ces structures, le document remet en vigueur la règle de la liberté d’aller et ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite