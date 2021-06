Loi SRU : en moyenne 10% de logements sociaux dans les villes carencées

Logements sociaux

Publié le 10/06/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Le ministère délégué au logement a publié les chiffres du logement social en 2019 pour l'ensemble des communes de France. Ces chiffres montrent que plus de la moitié des communes ne respectent pas les obligations crées par l'article 55 de la loi SRU. Deux sénatrices dénoncent « une application trop verticale et aveugle de la loi ».

Fin janvier, le ministère chargé du logement avait publié le bilan triennal SRU 2017-2019. 1100 communes étaient déficitaires en 2019 et 280 communes ont été placées en carence, selon ce bilan. Depuis, les informations relatives à l’ensemble des communes ont été mises en ligne sur le site « Transparence logement social ». D’après les informations diffusées par ce site, 990 communes n’ont pas respecté leurs obligations en 2020, 740 ont respecté leurs obligations et 207 communes sont exemptées(1).

Les communes déficitaires sont redevables d’un prélèvement annuel, qui peut être majoré en cas de carence. Toulon est la ville carencée la plus peuplée. Parmi les communes carencées, sept avaient un taux de 400%, soit cinq fois le prélèvement, et onze avaient un taux de majoration compris entre 300% et 400%, dont Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne est la plus peuplée. De ces prélèvements bruts peuvent être déduits les dépenses en faveur des logements sociaux.

Pour cette commune, où la part de logements sociaux est passée de 5,53% en 2002 à 8,8% en 2019, cela représente 6,7 millions d’euros de prélèvement en 2019, soit le prélèvement le plus important, toutes communes confondues. Les compétences de délivrance des permis de construire ont par ailleurs été récupérées par le préfet.

Le maire de Saint-Maur-des-Fossés, accompagné de neuf autres maires de droite de son département, a publié en février une lettre ouverte à la ministre à ce sujet, déclarant notamment : « Dix villes sont en constat de carence avec de lourdes amendes infligées et quatre d’entre elles ont vu, en plus, leur compétence urbanisme en grande partie récupérée par l’État, qui, concrètement, délivrera les permis de construire en lieu et place des maires. Cette sanction est une ingérence lourde et contraire à la libre administration des communes les privant de leur pouvoir de décision et d’action. »

En moyenne, selon les chiffres publiés, les villes carencées ont 10% de logements sociaux, allant de 0,11% à Morigny-Champigny dans l’Essonne, jusqu’à 23,68% à Montluel, dans l’Ain. Dans cette commune, la part de logements sociaux a diminué par rapport à 2014. Parmi les communes qui ne respectent pas leurs obligations, mais ne sont pas carencées, la part de logements sociaux va de 0,78% à Solliès-Toucas, dans le Var, jusqu’à 24,94% à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. En moyenne pour ces communes, le taux de logements sociaux s’établit à 14,8%.

« Carencées pour l’exemple »

Dans un rapport d’évaluation de l’article 55 de la loi SRU, déposé le 19 mai, Dominique Estrosi Sassonne, sénatrice LR des Alpes-Maritimes, par ailleurs élue à Nice (qui ne compte que 13,36% de logements sociaux en 2019) et Valérie Létard, sénatrice centriste du Nord partagent les témoignages de maires concernés par les sanctions.

Les deux sénatrices notent que « les difficultés des communes sont souvent objectives et par rapport à celles-ci, les maires sont unanimes pour dénoncer une application trop verticale et aveugle de la loi. Ils se plaignent d’une prise en compte insuffisante des spécificités locales ». Elles évoquent également ce qu’elles appellent des « carencées pour l’exemple », qui seraient pénalisées malgré un volontarisme ce qui prouverait cette application trop verticale.

Ainsi, le maire de Mimet, dans les Bouches-du-Rhône, qui compte 4600 habitants et 4,55% de logements sociaux indique que 310 logements sociaux doivent encore être construits : « Cette obligation paraît d’autant moins atteignable que la commune semble prise dans un carcan de contraintes entre zones naturelles classées, risque de feu de forêt, zone inondable, risques miniers et argileux (…) alors que les zones urbaines ou à urbaniser ne représentent que 11 % du territoire communal ! »

Autre exemple donné par le rapport, à Hergnies, dans le Nord. La ville a été carencée alors qu' »un programme de 30 logements n’avait pu aboutir en raison des obligations de fusion des bailleurs sociaux », selon le maire. Par ailleurs, il annonce la programmation de soixante logements sociaux d’ici à 2025. Conséquence de la carence : la pénalité pour la commune va passer de 26 000 à 40 000 euros. La commune comptait 4415 habitants et 138 logements sociaux en 2019, soit 8,18%. Soixante logements sociaux en plus dans la commune porterait le taux de logements sociaux à 12%, à supposer qu’aucun autre logement ne soit construit d’ici à 2025… En 2020 et 2021, des permis pour 39 logements de tous types ont été déposés dans la commune.

Les deux sénatrices font un certains nombre de recommandations pour améliorer la situation qu’elles porteront au sein de la loi « 4D ». Pour l’instant, celui-ci prévoit une reconduction pour deux périodes triennales des quotas.

Cet article est en relation avec le dossier

Thèmes abordés Logement social