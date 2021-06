« Il existe un gros besoin de formation à la laïcité »

Fonction publique

Publié le 15/06/2021 • Par Claire Boulland Mathilde Elie • dans : France, Toute l'actu RH

D’ici à 2024, tous les agents publics devront être formés, en plusieurs étapes, au principe de laïcité. Cette démarche de formation systématique et globale a été inspirée par le préfet Pierre Besnard et la philosophe Isabelle de Mecquenem, qui viennent de rendre un rapport sur le sujet. Isabelle de Mecquenem répond aux questions de « La Gazette ».

D’ici à 2024, tous les agents publics devront être formés au principe de laïcité. C’est l’un des engagements pris par la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin. Une priorité sera donnée aux référents « laïcité », aux agents en contact avec le public et aux services des ressources humaines. Plusieurs étapes sont prévues : d’ici à la fin 2021, 100 % des écoles de service public dispenseront une formation obligatoire à la laïcité et mi 2022 au plus tard, chaque nouvel entrant dans la fonction publique devra suivre une formation à la laïcité. Pour toutes ces formations, un tronc commun d’enseignement sera mis en place ; il sera interministériel et accessible aux trois versants de la fonction publique.

Une démarche de formation systématique et globale inspirée par le préfet Pierre Besnard et la philosophe Isabelle de Mecquenem, qui viennent de rendre un rapport sur le sujet. Agrégée de philosophie, chargée de mission sur la laïcité et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme à l’université de Reims Champagne-Ardenne, et par ailleurs membre du Conseil des sages de la laïcité au ministère de l’Education nationale, Isabelle de Mecquenem estime qu’avec le projet de loi « séparatisme », qui prévoit de rendre obligatoire la formation de tous les agents de la fonction publique au principe de laïcité, le gouvernement prend ses responsabilités.

Il y a, selon elle, urgence à réinvestir la laïcité à travers une politique de formation généralisée et dispensée sur le long terme dans les administrations. Pour preuve, un récent sondage Ipsos selon lequel une large majorité des agents des collectivités sondés affirment ne pas avoir reçu de formation sur ce thème depuis leur entrée dans le service public.

A quoi l’affaiblissement du respect du principe de laïcité est-il dû et comment cela se traduit-il dans la fonction publique ?

Nous sommes dans une situation paradoxale. Les résultats des récents sondages auprès des Français et des agents publics témoignent d’un attachement très marqué, et même revendiqué à ce principe.

C’est le cas de celui mené par Ipsos pour le compte