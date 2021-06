[Replay] 4è Asises de la dématérialisation

Cybersécurité : comment se prémunir contre les nouvelles formes d’attaques informatiques ?

Publié le 08/06/2021 • Par La Rédaction • dans : Dossiers d'actualité

Momius / Adobestock

Avec les confinements et la généralisation du télétravail, les collectivités territoriales sont devenues des cibles de choix pour les pirates informatiques. Petites ou grandes, elles sont nombreuses à avoir vu leur système d’information bloqué, ou des données volées, avec promesse de restitution contre rançon sonnante et trébuchante. Comment se protéger ? Avec quels outils, et quels acteurs ? Découvrez les réponses apportées lors des 4èmes assises de la dématérialisation.

