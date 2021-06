Lignes directrices de gestion : une aide sur mesure

Organisation

Etablir les lignes directrices de gestion est complexe pour les petites communes. Deux documents ont été conçus pour elles.

Simplifier la mise au point des lignes directrices de gestion (LDG), c’est le défi que s’est lancé le centre de gestion (CDG) de la Haute-Garonne. Résultat : un document de six pages où se succèdent des questions suivies d’exemples précis, d’espaces à remplir et de cases à cocher, et un second document, de dix pages, sur le même modèle mais plus détaillé. De quoi compléter les orientations générales des collectivités, leur stratégie de pilotage des RH et enfin, leur politique de promotion interne et de valorisation des parcours.

Un océan de questions

« Les documents ont été conçus pour les collectivités qui ont de très petits effectifs », explique Hélène Ollier, directrice adjointe du CDG. En Haute-Garonne, 87 % des collectivités emploient moins de vingt agents. Beaucoup, en cherchant à ...