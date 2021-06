« PAPI 3 » version 2021 : simplifier pour plus d’efficacité

Le nouveau « PAPI 3 » est arrivé. Simplifier les procédures, raccourcir les délais, déconcentrer les décisions, renforcer les soutiens financiers... Tels sont les objectifs de ce nouveau cahier des charges. Une instruction gouvernementale publiée le 29 mai dernier en explicite les modalités, avec une condition : les collectivités gémapiennes doivent assumer leurs responsabilités. Décryptage.

Compte tenu de l’augmentation de la fréquence et de la violence des aléas climatiques, il est impératif d’accélérer la prévention des inondations en soutenant plus et mieux les élus locaux. Pour cela, chacun reconnaît que les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) sont des outils essentiels : l’avantage de cette contractualisation entre l’Etat et les collectivités locales est d’imposer un cadre, celui d’une gestion globale des inondations ; cela permet donc aux collectivités de structurer leurs démarches à l’échelle de bassins de risques mais aussi de bénéficier du soutien financier de l’Etat, notamment au titre du ...