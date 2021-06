Près de 400 acteurs déposent un recours contre le plan de déploiement des éoliennes de Bourgogne-Franche-Comté

Environnement

Publié le 07/06/2021 • Par Alexandra Caccivio • dans : Actu juridique, actus experts technique, Régions

"Incohérent", incomplet, en contradiction avec ce que prévoient le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) fait l'objet, en Bourgogne-Franche-Comté, d'un recours hors norme.

Le recours, lancé par 381 requérants contre le plan éolien de la région Bourgogne-Franche-Comté, vise à obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral qui, le 16 septembre 2020, a validé le SRADETT. Il a été déposé auprès du tribunal administratif de Dijon le 17 mars 2021 par le collectif régional d’experts et de citoyens pour l’environnement et le patrimoine (CRECEP).

Le CRECEP n’agit pas en son seul nom. « Il a été mandaté par 213 associations, 166 entreprises et deux élus » (Jean-Pierre Chevènement et Antoine Waechter), a indiqué Marie-Christine Chanez, présidente du CRECEP lors d’un point presse le 3 juin.

Principale incohérence relevée dans le ...

