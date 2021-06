Dématérialisation de la chaine comptable : comment fluidifier les process avec les entreprises ?

[Replay] 4è Asises de la dématérialisation

Publié le 07/06/2021 • Par La Rédaction • dans : Actu experts finances, Dossiers d'actualité

Comment tirer le meilleur parti de la dématérialisation de la chaîne comptable dans les collectivités ? Quelle transformation de la chaine métier comptable pour une vraie continuité de service ? Comment sensibiliser les entreprises à l’usage de la facturation électronique ? Découvrez toutes les réponses apportées lors des 4èmes assises de la dématérialisation.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Depuis son lancement en 2005, la dématérialisation de la chaîne comptable des collectivités a bien avancé. La numérisation des factures est désormais applicable à tous les acteurs de la chaîne et particulièrement aux entreprises. Les plus grandes depuis 2017 et depuis le 1er janvier 2020, les micro-entreprises sont concernées.

Quels sont les enjeux de cette ultime étape de la dématérialisation et les conditions règlementaires de sa bonne application et comment, sur le terrain, se traduit la facturation électronique entre les collectivités et tous leurs fournisseurs ?

Vincent Castella, délégué de la directrice en charge des applications de la commande publique et des systèmes d’échange à l’agence pour l’informatique financière de l’Etat, Colette Couture-Neulat, chargée de mission coordination des démarches transversales au département de la Sarthe et Jean-Michel Morer, maire de Trilport en Seine-et-Marne ont décrit les conditions de réussite, et répondu aux questions des internautes.

Abonnés de la Gazette, revivez ou découvrez en replay ces échanges et solutions, dans la vidéo ci-dessous.