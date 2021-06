Sécurité et gratuité dans les transports au menu des régionales

Elections

Publié le 07/06/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la une, France

Compétence emblématique des régions, les transports consomment le quart de leur budget. L’ouverture à la concurrence des TER et des bus franciliens, les grands projets TGV, la gratuité, l’aide à l’achat de véhicules électriques, le fret, le vélo, le covoiturage sont à l’agenda des candidats. Mais à peine la campagne lancée, la sécurité a occupé l’espace politique et s’est rapidement invitée dans les transports.

Les écologistes espèrent qu’avec l’urgence climatique, leur tour est venu et qu’au chapitre de l’environnement, les questions liées aux transports sont primordiales. Mais l’évidence de l’urgence climatique s’est imposée à l’agenda de tous les candidats au scrutin des 20 et 27 juin. « La mobilité, ça n’appartient à personne », résume Marc Fesneau, tête de liste LREM-Modem en Centre Val-de-Loire. D’autant que c’est le principal poste des dépenses des régions qui y ont consacré près de 11 milliards d’euros en 2020, soit un quart de leur budget.

Si tous les candidats dédient une partie de leur programme aux transports, comment se différencier alors ? Certainement pas avec l’incontournable argument des « mobilités douces » ou « partagées », vélo et covoiturage en tête. Non, c’est le volet ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier