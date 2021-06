Le Sénat souffle le chaud et le froid sur le projet de loi Climat

Transition écologique

Publié le 07/06/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Le projet de loi Climat-résilience a été examiné le 2 juin en commission par les sénateurs qui lui ont apporté de nombreux amendements. Revue des principales évolutions de ce texte qui doit arriver en séance publique le 14 juin.

Première étape franchie pour le projet de loi Climat-résilience, qui vient d’être examiné et amendé par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat (avec un peu moins de 700 amendements adoptés), avec l’appui d’autres commissions comme celle des affaires économiques. « Ce texte n’est pas à la hauteur de l’urgence climatique », a de suite souligné le président de cette commission, Jean-François Longeot (Union centriste), expliquant que les sénateurs avaient œuvré pour les rehausser et renforcer le rôle des collectivités (1). Selon ce dernier, ce projet de loi ne permettra d’atteindre qu’un quart de l’objectif qui vise à réduire de 55% les émissions de GES en 2030.

Le retour de la dotation climat

S’il y avait un amendement à faire ressortir, ce serait ...