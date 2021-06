Quelles données et quels usages au service de la sortie de crise

[Webinaire] Datas

L'analyse et l'utilisation des données, publiques et privées, peut aider à préparer la sortie de crise, en identifiant notamment les besoins de la population. Mais concrètement, comment s'y prendre ? Découvrez-le en vous inscrivant gratuitement au webinaire organisé par Open Data Gazette, mardi 8 juin à 14h.

Chiffres-clés 8 juin - 14h - 45 mn La donnée au service de la sortie de crise

La gouvernance de la donnée est un domaine complexe auquel les collectivités territoriales s’attachent, mais qui peut paraître plus secondaire dans un contexte de crise sanitaire où les priorités ont été bouleversées. La donnée est pourtant un facteur clé pour gérer et sortir de la crise.

En illustration, Open Data Gazette vous propose un éclairage pratique.

Données de gestion courante, données statistiques, données en temps réel, trois typologies de données qui servent des impératifs différents pour traiter et anticiper les impacts sociaux actuellement en jeu.

Lors de ce webinaire, nous proposons de partager des exemples concrets d’usages et de traitements de la donnée pour réagir à court terme, pour préparer les plans d’actions, et mettre en place l’observation sociale.

Soucieux d’aider les conseils départementaux et plus largement toutes les collectivités territoriales en matière d’Observation Sociale, le service Open Data Gazette a adapté et conçu un observatoire social tout en datas qui, au-delà des données de gestion des collectivités, facilite et sert l’anticipation des trajectoires à moyen terme, et l’adaptation de l’action publique.

Inscrivez-vous à notre webinaire, mardi 8 juin à 14h, pour partager l'expertise de nos intervenants, et poser vos questions