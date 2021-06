Quel contrôle de l’externalisation de la distribution des professions de foi électorales et des bulletins de vote ?

Elections

Publié le 07/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Réponse du ministère de l’intérieur : L’article R.34 du code électoral dispose que la commission de propagande « est chargée d’adresser […] à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ». Pour ce faire, l’administration organise l’acheminement des enveloppes électorales aux électeurs du département concerné avec l’opérateur postal.

L’acheminement de la propagande électorale est une opération désormais complexe qui fait intervenir une multiplicité d’acteurs avec de nombreuses ruptures de charge dans des délais fortement contraints. La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales et la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales visent à concilier l’existence et la viabilité du service universel postal avec l’introduction graduelle de la concurrence sur le marché des envois de correspondance.

Il semblerait totalement anachronique d’empêcher l’Etat d’externaliser la distribution de la propagande jusqu’aux boîtes aux lettres des électeurs, secteur qui est aujourd’hui ouvert à la concurrence, alors même que l’Etat s’efforce d’optimiser ses ressources dans le cadre d’une politique générale de meilleure gestion des deniers publics.

Ainsi, aux termes d’un appel d’offres et d’un examen des propositions formulées par les candidats conformément aux procédures prévues par le code des marchés publics, le ministère de l’intérieur a renouvelé au 1er janvier 2021 l’accord-cadre relatif à la distribution des enveloppes électorales, le précédent support juridique étant arrivé à échéance. Si La Poste était depuis plusieurs années le seul titulaire de ce marché, deux entreprises sont désormais titulaires et opérateurs postaux du marché, La Poste et Adrexo.

A travers les documents de la consultation, le ministère s’est donné les moyens de s’assurer de la qualité des prestations qui seront réalisées. L’accord-cadre fixe un objectif de résultat et de délais. Le suivi des prestations à travers des rapports quotidiens lors des semaines précédant les élections permettra de s’assurer de la qualité de la réalisation des prestations demandées.

Si l’administration constate une non-conformité des prestations réalisées par rapport aux exigences fixées, elle peut s’appuyer sur les clauses de pénalités fixées à l’accord cadre et appliquer des pénalités pour retard ou pour non-respect des obligations contractuelles.

Enfin, si des difficultés ont pu survenir en 2017, aucun incident majeur n’a été constaté depuis, que ce soit lors des opérations relatives à la distribution de la propagande des élections européennes en 2019 ou des élections municipales en 2020.