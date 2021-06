Education à l'environnement

CUBE.S fait chuter la facture énergétique des établissements

Publié le 07/06/2021 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Les élèves sont invités à descendre dans les chaufferies pour voir comment fonctionne le système de chauffage DR

Le challenge CUBE.S, a concerné 524 établissements publics et privés depuis son lancement en 2019. Objectif ? Entraîner collectivement une baisse des factures énergétiques à travers l’optimisation des écogestes chez les élèves et les enseignants. Et ça marche !

