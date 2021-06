Une circulaire pour répondre aux violences commises pendant les manifestations

Sécurité

Publié le 07/06/2021

Une circulaire du Garde des Sceaux publiée le 4 juin tire le bilan d’une concertation ayant eu lieu avec les préfets et procureurs confrontés à des violences graves pendant des manifestations. Ainsi, l’action des parquets doit s’inscrire, en coordination avec les forces de l’ordre, le plus en amont possible :

afin de prévenir les exactions susceptibles d’être commises par des individus appartenant à des mouvements de contestation radicaux ;

pendant les manifestations avec la mise en place d’une organisation et de dispositifs d’enquête adaptés ;

à l’issue d’une manifestation dans le cadre d’une politique pénale spécifique.