Comment Rennes veut repenser les horaires de travail

Politiques temporelles

Avec sa carte interactive « À la bonne heure », Rennes Métropole propose un nouveau service aux salariés et aux entreprises pour adapter leurs horaires de travail et jours de télétravail de façon à fluidifier les déplacements sur son territoire et à gagner en qualité de vie.

