Une Fête de la musique 2021 « particulièrement complexe à organiser »

Crise sanitaire

Publié le 07/06/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Le ministère de la Culture a diffusé le 3 juin le protocole sanitaire qui s’appliquera le 21 juin pour la Fête de la musique. Une somme de règles qui s’annoncent complexes à appliquer, de l’avis même des auteurs du document.

Pas de concert dans la rue, pas de musiciens dans les cafés, pas de moments musicaux impromptus… L’édition 2021 de la Fête de la musique (le 21 juin) se déroulera probablement en sourdine. En tout état de cause, elle sera « particulièrement complexe à organiser », pronostique le ministère de la Culture en introduction au protocole sanitaire diffusé le 3 juin et relayé par la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC) sur son site.

Destiné aux organisateurs publics et privés de concerts et autres moments musicaux, ce document passe en revue, de façon détaillée, les différents types d’ ERP , les rassemblements en extérieur, etc.

Pas de concerts dans l’espace public

La complexité de cet événement tient, bien entendu, au fait qu’il se déroulera entre les deux dernières étapes de retour à la vie culturelle normale. Les organisateurs et le public devront se plier aux dispositions en vigueur à partir du 9 juin et jusqu’au 29 juin, notamment :

couvre-feu à 23 heures ;

configuration assise ;

65% de la jauge autorisée habituellement et dans la limite de 5000 personnes ;

pass sanitaire obligatoire pour accéder aux ERP rassemblant plus de 1000 personnes.

« Compte tenu des modalités particulières d’organisation de la Fête de la Musique 2021 qui exclut les spectacles dans l’espace public, le pass sanitaire

