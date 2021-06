« Les territoires ne sont pas aussi plastiques que la demande »

[Interview] Cadre de vie

Publié le 15/06/2021 • Par Mathilde Elie • dans : France

Enseignant-chercheur en géographie et aménagement à l’Institut de gouvernance de l’environnement et de développement territorial de Genève, Raphaël Languillon-Aussel relativise l’exode urbain qui pourrait être engendré par la crise sanitaire.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pourquoi ne croyez-vous pas à l’exode urbain généré par l’épidémie de Covid-19 ?

Ce que l’on observe généralement, c’est le transfert de zones urbaines vers d’autres zones urbaines ou périurbaines. S’il y a effectivement un déplacement massif de population de l’urbain vers des espaces ruraux, cela va, à terme, recréer de la ville par effet d’étalement ­déconcentré. C’est un phénomène d’urbanisation diffuse. Je ne nie pas un éventuel déménagement, mais, s’il existe, il recréera de l’urbain. Cela est lié au fait qu’être urbain n’est pas juste une caractéristique spatiale. Elle est aussi affective et sociale.

Comment les territoires peuvent-ils se rendre attractifs ?

Cela dépend des caractéristiques de la population arrivante. Les seniors ont besoin de stabilité, d’espaces de sociabilité, d’un accès aux soins, d’un niveau d’accessibilité minimum pour se déplacer. Je doute qu’ils cherchent du rural profond qui les isolerait. Pour les jeunes actifs, essentiellement les jeunes parents qui veulent élever leurs enfants à la campagne, il faut plutôt des territoires urbanisés avec un accès important aux centres d’emploi, donc à minima une autoroute, une gare et, pour certains, un aéroport. Quant à la catégorie marginale d’individus qui recherchent une rupture nette, soit ils quittent le pays, soit ils s’orientent vers du rural profond, comme ce fut le cas avec le Larzac dans les années 70. Mais ils sont peu nombreux à le faire durablement.

Pensez-vous que les territoires soient prêts ?

Dans bien des communes rurales, les logements vacants et les postes à pourvoir sont nombreux, mais l’offre ne suffit pas à faire venir les gens. Les territoires ne sont pas aussi plastiques que la demande. S’il faut construire 100 habitations dans l’année ce ne sera pas possible pour beaucoup de petites communes. Il s’agit aussi de penser en termes d’écoles, d’infrastructures, de réseaux d’eau, de fournisseurs d’énergie, de services… Equiper le territoire représente, pour les collectivités, des emprunts sur trente, quarante ans. La population qui réclame ces investissements restera-t-elle tout du long ? Financements et démographie sont le nerf de la guerre pour construire, mais aussi pour rembourser.

Vous craignez que l’exode urbain recrée, à terme, des poches de pauvreté…

Il faudrait voir qui part : les plus riches ou ceux qui ne peuvent plus vivre dans les métropoles car la vie y est trop chère ? Je ne suis pas sûr qu’un exode des centres urbains soit une bonne nouvelle pour la mixité sociale.