Sports de nature : des espaces, sites et itinéraires “en partage”

Pratique sportive

Publié le 04/06/2021 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Les espaces, sites et itinéraires naturels occupent une place à part parmi les équipements sportifs. Premiers lieux de pratique sportive, ils requièrent une attention partenariale pour faciliter leur accès, leur protection et celle des sportifs. Pour un “développement maîtrisé”.

Comme un appel d’air. Si, en 2018, déjà, 36 % des Français pratiquaient un sport dans la nature (1), le confinement a boosté la tendance. L’été dernier, les randonneurs ont envahi les sentiers des Alpes, les cyclistes, les chemins bretons… Il faut partager des sites de pratiques de plus en plus diversifiées, de la rando au char à voile, en passant par tous les sports d’eau, d’air et de terre. Des sites qui sont aussi des lieux de vie et de travail, des milieux parfois fragilisés. Comment suivre pour les collectivités, propriétaires ou gestionnaires ?

Au printemps 2020, le désengagement de la fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME) de la gestion de 650 sites (suite à sa condamnation, confirmée en cassation l’an dernier, à régler plus de 1,6 million d’euros de ...