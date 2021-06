Financements verts : alors que l’argent coule à flots, la pression monte

Politiques publiques

Publié le 04/06/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A la diversité des interventions des collectivités en matière de transition écologique répond une multitude de financements, des plus simples au plus complexes. Une abondance qui impose une ingénierie solide.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le plan de relance, lancé officiellement le 3 septembre 2020, prévoit plus de 30 milliards d’euros consacrés à l’écologie, dont la rénovation thermique (6,7 milliards), l’infrastructure et les mobilités vertes (8,2 milliards), la lutte contre l’artificialisation des sols (1,2 milliard), la transition agricole (1,2 milliard) ou l’économie circulaire (500 millions). Dans chacune de ces thématiques, les collectivités sont impliquées. Elles devraient par exemple recevoir 300 millions pour la rénovation thermique des lycées. Près de 1,2 milliard est fléché vers les déplacements du quotidien : 250 millions pour le déploiement du vélo, 900 millions pour les transports en commun, dont 700 aux régions, et la moitié à la seule Ile-de-France.

Plan de relance : ou vont les 100 milliards d’euros ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite