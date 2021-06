Compétence numérique des agents, organisation des services : comment créer un vrai service public dématérialisé

[Replay] 4è Asises de la dématérialisation

Publié le 04/06/2021 • Par La Rédaction • dans : France, Toute l'actu RH

Comment réussir la dématérialisation des services publics si les agents des collectivités ne sont pas eux-mêmes formés aux outils et services numériques ? Mais comment estimer le niveau de compétence des équipes des collectivités ? Quelles formations mettre en place ? A quels coûts ? Voici quelques une des questions abordées lors de cette table ronde des 4è Assises de la dématérialisation organisées par la Gazette le 27 mai. Revivez les échanges en replay !

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

De l’aveu même de la ministre de la transformation et de la fonction publiques Amélie de Montchalin, en ouverture des 4è Assises de la dématérialisation organisées par la Gazette le 27 mai, la formation et la compétence numérique des agents a longtemps été un angle mort, dans les services de l’Etat comme dans ceux des collectivités locales.

Selon une étude récente menée auprès de 1337 agents publics, seuls 35% sont autonomes, 38% ont un niveau intermédiaire et 27% sont débutants. Deux tiers des participants n’ont pas le bagage suffisant pour être en maîtrise de l’ensemble des situations professionnelles, sur un poste ayant une dimension numérique. Les besoins sont donc immenses.

Certaines collectivités se sont saisies du sujet, d’abord pour mesurer l’état des lieux, puis pour identifier et concevoir des cursus de formation.

Béatrice Carpy, chargée de mission Cité Intelligente à Montpellier méditerranée métropole, Erwan Le Luron, chef de projet numérique au Grand Lyon, Benoit Liénard, directeur général de SOLURIS, Tony Flahaut, directeur des services informatiques de la ville de Béthune et Marie Bancal, responsable des partenariats et du développement de PIX ont décrit, lors de cette table ronde, les stratégies et les méthodes mises en place dans leurs propres organisations.

Abonnés de la Gazette, revivez ou découvrez en replay ces échanges et solutions, dans la vidéo ci-dessous.