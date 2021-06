Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 29 mai au 4 juin 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Régions vertes – La transition écologique sera-t-elle au cœur des enjeux des prochaines élections régionales ? C’est ce que veut croire la fondation La Fabrique écologique, qui vient de publier un guide des bonnes pratiques accompagnées de neuf idées « structurantes et innovantes » à destination des Régions. Présentées par Environnement Magazine, celles-ci concernent la lutte contre le changement climatique et la pollution, les mobilités ou l’économie circulaire. Le rapport préconise ainsi de fixer tout d’abord une trajectoire carbone à l’horizon 2050 avec des objectifs précis. Et cela passe par un débat d’orientation climatique, sur la base d’une délibération, à effectuer avant le débat d’orientation budgétaire.

Emballer c’est peser – Une annonce de l’éco-organisme Citeo, reprise par le site recyclage-recuperation.fr, précise que, aujourd’hui, 70% des emballages ménagers sont recyclés en France, dont 29% des emballages plastiques. Pour y parvenir, Citeo souligne que la simplification du geste de tri (présente notamment dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Nice, comme le montre aussi une infographie) a permis de « systématiser le geste de tri » et, ainsi, « évité que des matériaux recyclables soient jetés dans le bac d’ordures ménagères ». Dans ces villes, on recycle ainsi 3,6 kg d’emballages légers de plus par an et par habitant que dans les autres villes, dont 2,5 kg d’emballages plastique supplémentaires.

Fonds de roulement – Les ministres Barbara Pompili et Jean-Baptiste Djebbari ont annoncé le lancement du 4e appel à projets du Fonds mobilité actives « aménagements cyclables » [lire aussi notre article]. Comme le rappelle Le Figaro, ce programme, doté de 50 millions d’euros, doit permettre de relier – dans les meilleures conditions de sécurité – des zones d’emploi, d’habitat, des établissements d’enseignement et d’aménager des pôles d’échanges multimodaux sur tout le territoire. Pour rappel, les trois premiers volets ont subventionné 533 projets pour une enveloppe totale de 215 millions d’euros.

Etude d’impact – Les collectivités territoriales peuvent-elles estimer l’impact de leurs actions sur la biodiversité ? Apparemment non (ou à peine), selon un rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) et l’Office français de la biodiversité (OFB). Ce texte, cité par Actu Environnement, établit une synthèse de tous les indicateurs et outils de mesure développés en la matière et souligne que ces outils sont essentiellement destinés aux entreprises. Cette synthèse permet cependant de recenser les outils de mesure –qu’ils soient intégratifs ou sectoriels – existants à travers le monde.

Train fantôme – Ordinateurs, capteurs, radars, caméras… et, surtout, pas de conducteur. Depuis quelque temps, la SNCF cherche à développer des trains autonomes et des tests ont justement lieu actuellement dans le Nord sur un TER. France Bleu explique ainsi qu’une rame Regio 2N a justement été modifiée et équipée par Alstom et que la période d’expérimentation, qui se poursuit jusqu’en juillet, doit permettre de tester le freinage et l’accélération. Selon la SNCF, le but du train autonome est de faire circuler plus de trains sur une même infrastructure. Il faudra toutefois attendre 2028 pour un déploiement ouvert au public.

Zone interdite – 79 communes et près de 5,6 millions d’habitants sont concernées par la Zone à faible émission (ZFE) du Grand Paris qui vient de durcir ses conditions d’accès. Carte à l’appui, le site Actu.fr présente donc les nouvelles mesures (les véhicules en catégorie Crit’Air 4 sont désormais interdits) ainsi que le périmètre en vigueur. Désormais, les bois de Boulogne et de Vincennes, ainsi que le périphérique, sont également concernés.

Contre vents et marées – Si l’énergie n’est pas une compétence de la région, cela n’empêche pas les candidats aux prochaines élections régionales de (beaucoup) critiquer les éoliennes. France TV Info reprend donc point par point les arguments et critiques des candidats les plus médiatiques pour y apporter une réponse scientifique et économique.

Et aussi…

Près de Rennes, une friche industrielle est reconvertie en une immense ferme solaire [20 Minutes] ;

Une subvention européenne de 27,7 millions d’euros a été attribuée à la RATP pour la conversion des dépôts de bus à l’électricité et au biométhane [RATP.fr]