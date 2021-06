[Interview] Retraites

Publié le 04/06/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Après 31 ans de présidence par Claude Domeizel, la CNRACL change de tête : le 20 mai, le conseil d'administration formé à la suite des élections de mars a élu à cette fonction Richard Tourisseau. Dans une interview, il livre sa feuille de route à La Gazette.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Quels sont les éléments de votre feuille de route de président ?

Pour commencer, j’ai eu un objectif de parité en constituant le bureau du conseil d’administration (1) d’abord en veillant à ce que celle entre affiliés et employeurs, une coutume, soit renouvelée. Je souhaite même faire en sorte qu’elle soit gravée dans le marbre, par le règlement intérieur. Il est important de démontrer que ce régime est co-géré et cela sera plus solide si c’est écrit.

L’ombre de la réforme des retraites plane sur les élections à la CNRACL

Par ailleurs, la parité de représentativité entre les versants territorial et hospitalier n’est pas possible pour les employeurs – puisque, règlementairement, ceux de l’hospitalière ont moins de sièges -. Mais elle a pu être ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier