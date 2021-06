Tout savoir sur le dépannage à domicile

Publié le 03/06/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Une serrure défectueuse, des canalisations qui fuient, ou encore une tuile cassée sont autant de petits tracas quotidiens qui nécessitent l'intervention d'un dépanneur à domicile. Pour ne pas être abusé par un artisan peu scrupuleux, il est préférable de vérifier différents éléments.

Quid du dépannage à domicile ?

D’après la définition donnée par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), le dépannage à domicile désigne les prestations réalisées chez un particulier par les professionnels du secteur de l’équipement de la maison ainsi que du bâtiment. Dans le cas de l’équipement de la maison, le dépannage à domicile concerne les pannes touchant les appareils électriques ou électroménagers. Pour le bâtiment, les prestations liées au dépannage à domicile sont nombreuses et variées : réfection d’une toiture endommagée, nettoyage des canalisations, travaux d’isolation et de miroiterie, ramonage d’une cheminée, etc.

Comment trouver un dépanneur à domicile ?

Si vous recherchez un serrurier à Paris pour faire réparer la porte de votre appartement, vous pouvez prendre contact avec un artisan digne de confiance grâce à Internet. Un site tel que ou-serrurier.fr, par exemple, offre la possibilité aux clients de trouver rapidement un serrurier sur la région parisienne. Les artisans recensés sur le site sont sélectionnés pour leur savoir-faire et s’engagent à respecter une charte qualité. Les tarifs d’intervention sont préalablement fixés et régulièrement contrôlés afin d’éviter toute mauvaise surprise.

À quoi doit faire attention un client lors d’un dépannage à domicile ?

Face aux abus fréquents et autres fraudes constatés lors d’un dépannage à domicile, le gouvernement français a établi une liste de recommandations à destination des consommateurs. Il y est notamment conseillé de :

ne pas accorder une confiance aveugle aux tracts et publicités distribués gratuitement dans les boîtes aux lettres ;

se constituer une liste répertoriant les artisans fiables ;

toujours demander un devis au professionnel avant de donner son accord pour un dépannage ;

vérifier qu’un certain nombre d’informations figurent sur le devis : date de rédaction du contrat, nom et adresse de l’entreprise, nature des réparations à effectuer, etc.

Pour se prémunir contre les abus et arnaques lors d’un dépannage à domicile, il est essentiel de s’assurer de la fiabilité et du savoir-faire du professionnel sollicité.

Contenu proposé par Ou Serrurier