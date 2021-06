Les habits neufs des régions

Décentralisation

Publié le 03/06/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

L’Institut Montaigne salue la montée en compétence des régions à l’aune des fusions et de la crise sanitaire. Un bilan positif teinté de critiques contre la concentration du pouvoir à la tête de ces collectivités.

Un mandat pas comme les autres. Après le méga-chantier des fusions, les régions ont dû affronter une crise sanitaire particulièrement aigüe. Autant de défis qu’elles ont su relever, selon l’Institut Montaigne. Fruit de plus de 150 entretiens, la note réalisée par le directeur de la recherche et de la transformation publique du think tank libéral Nicolas Bauquet vante les vertus d’un « échelon capable de faire bouger les lignes ».

Dans le Grand Est présidé depuis 2017 par l’élu LR Jean Rottner (En photo), le regroupement entre l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne a permis la naissance d’une task-force d’un nouveau genre. Formé à l’ESSEC, le directeur général des services Nicolas Pernot s’entoure d’une HEC Agro Tech Claire Coudy, d’un ex-entrepreneur du MEDEF Sylvain ...

