Lobbying, déclaration unique, reconversions des agents… : la liste de courses de Didier Migaud

Transparence

Publié le 03/06/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : Actu juridique, France

Le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a formulé plusieurs propositions, à l'occasion de la présentation du rapport d'activité pour l'année 2020. Les objectifs : faciliter les obligations déclaratives des élus locaux, préparer la déclaration des activités de lobbying au niveau local et étendre ses prérogatives concernant les reconversions des agents.

Alors que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) met en ligne son rapport d’activité pour l’année 2020, son président, Didier Migaud a égrainé quelques mesures destinées à améliorer le travail de la haute autorité et la transparence, lors d’une conférence de presse.

Didier Migaud : « Il faut sensibiliser les élus locaux à leurs obligations déclaratives »

La HATVP a ainsi formulé des propositions pour faciliter le dépôt, par les élus, de leurs déclarations d’intérêt et de patrimoine, pour préciser la définition de la prise illégale d’intérêt, pour encadrer plus de reconversions qui pourraient poser problème et pour améliorer la transparence des activités de lobbying.

Un répertoire des lobbyistes étendu

L’extension du ...

