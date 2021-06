Les communes se mettent en quatre pour le double scrutin

Crise sanitaire

Publié le 03/06/2021 • Par Brigitte Menguy Gabriel Zignani • dans : France

A quinze jours des élections départementales et régionales, les communes règlent les derniers détails de ce scrutin hors normes. Avec le strict protocole sanitaire, l'organisation nécessite de l'adaptabilité. Non sans mal.

Prévues initialement pour le mois de mars, les élections départementales et régionales auront finalement lieu les 20 et 27 juin. Un report qui permet à ces deux scrutins d’être organisés même si, crise sanitaire oblige, les communes se voient imposer un protocole strict. A cette première difficulté s’ajoute le fait qu’il s’agisse d’un double scrutin. Un événement rare. La dernière fois, c’était en mars 2008, où cantonales et municipales se sont déroulées simultanément.

Selon Philippe Jacquemoire, DGS de Saint-Paul-lès-Dax (13 400 hab., Landes), deux élections le même jour, ça veut dire « des problèmes humains, car il faut dédoubler les personnes dans les bureaux de vote ». Cette difficulté de trouver des assesseurs, Karine Follin, secrétaire de mairie de ...

