La relance de l’économie, une prime aux sortants ?

Elections régionales

Publié le 04/06/2021 • Par Cédric Néau • dans : France

Engagés dans d’ambitieux plans de relance, les exécutifs régionaux cherchent un retour sur investissement dans les urnes, les 20 et 27 juin.

Chiffres-clés 40 milliards d’euros sont annoncés par les régions et l’Etat pour la nouvelle génération de contrats de plan Etat-région, qui devraient être signés d’ici à l’automne 2021.

Fini le temps d’écoper pour cause de crise sanitaire, place à la relance économique durable. Après avoir mis environ 1,7 milliard d’euros dans des plans de soutien aux entreprises, à l’innovation, à la sauvegarde de l’emploi, etc., en 2020, les régions, dont les exécutifs sont appelés à être renouvelés les 20 et 27 juin, se sont toutes engagées dans des plans de relance économique plus ou moins territorialisés sur l’exercice 2021-2022, accolés à des contrats de plan Etat-région (CPER) beaucoup plus larges et étendus à 2027. Sauf la Normandie, qui cherche le rapport de force avec l’Etat afin d’obtenir une rallonge de 54 millions pour financer la rénovation de l’immobilier universitaire : « Nous ne signerons pas le CPER aussi longtemps que nous n’aurons pas les 100 millions d’euros promis ...