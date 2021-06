MANAGEMENT

Télétravail : les collectivités s’organisent durablement

Publié le 04/06/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : A la une, France, Toute l'actu RH

Feodora / AdobeStock

Après près d'un an et demi de télétravail forcé, les collectivités déjà acculturées renforcent leur organisation en vue de son instauration durable. Sachant qu'à compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet, cette organisation du travail s’effectuera, de nouveau, selon les modalités de droit commun et des accords-cadres.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Fonction publique territoriale

Management fonction publique