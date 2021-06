Une belle mécanique franco-suisse a porté le savoir-faire horloger au patrimoine mondial immatériel de l’humanité

Développement local

Publié le 09/06/2021 • Par Monique Clemens • dans : France, Innovations et Territoires

La Suisse a embarqué des partenaires français dans son projet de reconnaissance patrimoniale de ses compétences horlogères. Le dossier a été validé il y a peu.

Chiffres-clés Spécialisation : l’Arc jurassien franco-suisse compte 17 établissements de formation, d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que 23 musées dédiés au domaine de l’horlogerie.

Au printemps 2018, l’Office fédéral de la culture, en Suisse, avait invité la communauté urbaine (CU) du Grand Besançon métropole et le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) pays horloger à se joindre à lui pour préparer le dossier de candidature des savoir-faire en mécaniques horlogère et d’art au patrimoine mondial immatériel de l’humanité. « La Suisse aurait pu porter le dossier seule, mais elle a eu la volonté de nous associer en tant que pays de sous-traitance et en vertu de pratiques anciennes de collaboration », indique Marieke Steenbergen, cheffe de projet « coopération transfrontalière » de la CU, qui a piloté le dossier côté France.

Inscription à l’inventaire national

« Les horlogers, musées et écoles ...

