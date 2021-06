Cloud public : l’Etat labellise, les collectivités s’interrogent

Numérique

Publié le 09/06/2021 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

La stratégie présentée par le gouvernement le 17 mai 2021 ne résout pas totalement la question de la souveraineté des données.

Fini la souveraineté, place aux labels de confiance. On peut résumer ainsi la nouvelle stratégie « cloud » dépeinte par le gouvernement le 17 mai. Deux clouds hébergés par l’Etat seront mis en place, destinés aux ministères de l’Intérieur et de l’Economie. Pour les autres services, l’hébergement devra être fait sur un cloud « de confiance », labellisé par l’ Anssi . Si la libre administration des collectivités territoriales ne les oblige en rien à changer leurs pratiques, le ministère de la Transformation et de la fonction publiques les encourage à utiliser de manière volontaire les opportunités du cloud, en se dirigeant vers ces offres labellisées.

Simplicité du système

« Le système mis en place a l’avantage d’être simple à comprendre, estime Emmanuel Vivé, directeur général de l’Association pour le développement et l’innovation numérique des collectivités. La labellisation par l’Anssi est un gage de confiance et le système de licence, qui permet aux éditeurs d’héberger leurs solutions dans des clouds labellisés, montre une prise en considération de la réalité du terrain. Aujourd’hui, on déborde de demandes de formation sur Teams et les autres outils d’Office 365. »

Le système de licence présenté par l’Etat pouvait

