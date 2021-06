Revalorisations salariales du Ségur : un élargissement des bénéficiaires restreint

Ségur de la Santé

Publié le 04/06/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : Actu Santé Social, France, Toute l'actu RH

Après les revalorisations dans les hôpitaux et les Ehpad, les négociations viennent d'aboutir pour les soignants travaillant dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par l’assurance-maladie.

90 000 nouveaux soignants bénéficieront des revalorisations salariales de 183€ net mensuel, a annoncé Jean Castex le 28 mai. Le gouvernement a en effet décidé d’élargir les bénéficiaires des accords pour y intégrer les soignants travaillant dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux financés par l’assurance-maladie. Ce sont des agents des trois fonctions publiques et des salariés du privé, travaillant majoritairement dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap.

Pour les 18 500 soignants travaillant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics non rattachés à un établissement de santé ou un Ehpad, l’augmentation interviendra le 1er octobre 2021. Les 64 000 salariés des établissements et services ...