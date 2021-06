Déchets : les collectivités confrontées à une flambée des coûts

Gestion des déchets

Amorce a présenté les conclusions d’une enquête sur les coûts de gestion du service public des déchets, qui s’envolent en 2021. En cause : la hausse de la TGAP. Dans certains territoires, la réduction délibérée par les préfets des capacités d’élimination des déchets résiduels a aussi un impact significatif.

A l’occasion de son e-colloque national sur le financement du service public de gestion des déchets, le 2 juin, l’association Amorce a présenté sa dernière enquête sur les coûts de gestion de ce service.

La conclusion est sans appel : sur les 85 syndicats de déchets, communautés de communes, d’agglomération, métropoles et communautés urbaines ayant répondu, représentant 25 millions d’habitants sur tout le territoire national, 77 % affirment que leurs coûts de gestion des déchets augmentent en 2021, et parmi eux, 60 % tablent sur une hausse supérieure à 5 %. « C’est monumental, et sans commune mesure avec les années précédentes », observe Nicolas Garnier, le délégué général d’Amorce.

La TGAP jugée contre-productive

L'enquête montre sans ambiguïté que le premier facteur de renchérissement des

