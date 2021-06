« Le GIP informatique des CDG veut mettre en place un ‘puits de données' »

[Interview] Centres de gestion

Publié le 02/06/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le nouveau conseil d’administration du GIP informatique des centres de gestion a été élu le 19 mai dernier. Quel va être l’impact sur la gestion des données ? Comment pourraient être utilisées les données RH des centres de gestion ? La Gazette des communes a posé ces questions à Philippe Houplain, son secrétaire général.

Le renouvellement des instances du GIP en fait-il évoluer la gouvernance ?

Oui. Contrairement à l’ancienne mandature, les vice-présidents vont avoir des délégations. Jusqu’ici je travaillais essentiellement en binôme avec le président, désormais il s’agit de donner plus de responsabilité aux élus sur les domaines suivants : la communication, la coordination entre le GIP et la fédération des centres de gestion, la gestion des agents des centres de gestion mis à disposition du GIP et enfin le développement et l’innovation.

Ces délégations peuvent développer une proximité avec les présidences et de la richesse. Elles peuvent aussi apporter de la complexité dans les orientations données au GIP en nous obligeant à concilier davantage de points de vue. Nous aurons de plus d’ici la fin de l’année ...

