Elections départementales et régionales : tout savoir sur le déroulement des opérations de vote

Publié le 02/06/2021

Les prochaines élections auront lieu les 20 et 27 juin alors qu’elles auraient dû se tenir en mars : ce sera la première fois que les scrutins départementaux et régionaux se tiendront concomitamment. La crise sanitaire ajoute au caractère inédit de ces élections. Une raison de revenir sur le déroulement précis de ces opérations de vote particulières.

Avocate et avocat associé, cabinet Seban et associés

Après moult hésitations sur leur maintien, et un dernier report décidé par le gouvernement en raison du contexte sanitaire, les élections départementales et régionales se tiendront finalement les 20 et 27 juin (1). La concomitance de ces scrutins est prévue depuis la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (2), mais son application avait été différée en raison du processus de fusion des régions intervenu en 2015, lequel avait conduit à un report du renouvellement général des conseils régionaux au mois de décembre cette année-là, alors que les conseils départementaux avaient été renouvelés, selon le calendrier normal, au mois de mars 2015.

Les ...