Quels impacts de la dématérialisation sur les droits des usagers ?

Publié le 02/06/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu expert santé social, France

Alors qu’il n’existe pas à proprement parler de « droit d’accès à Internet » et qu’au moins 13 millions de Français souffrent d’illectronisme, deux journées d’études se sont penchées sur les impacts de la dématérialisation des services publics sur les droits des usagers.

« Le numérique, à la base un moyen, est devenu une fin en soi. Il contribue à affaiblir et décentrer l’accessibilité des services publics, et ajoute une vulnérabilité technologique par-dessus la vulnérabilité territoriale. Il peut renforcer les discontinuités et les ruptures dans l’accès aux droits », a exposé David Charbonnel, juriste, à l’occasion d’un colloque organisé par l’Université de Lorraine (1) qui s’est attaqué aux impacts de la dématérialisation, lundi 31 mai et mardi 1er juin.

Un sujet brûlant, alors que la crise sanitaire a encore accéléré la dématérialisation des services publics et que le gouvernement a mis sur la table 250 millions d’euros sur l’inclusion numérique dans le cadre du plan de relance. Des moyens jugés toutefois insuffisants par le Sénat. Sans ...