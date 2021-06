Un agent ferait mieux d’assister aux réunions obligatoires

Discipline

Publié le 02/06/2021 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence RH, Réponses ministérielles

Un agent de maîtrise territorial a contesté la sanction dont il avait fait l’objet pour ne pas avoir participé à la réunion organisée par son supérieur hiérarchique dans le cadre du transfert des locaux du service. Le président du conseil départemental dont relevait l’agent avait ainsi prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour. En première instance, il avait obtenu gain de cause ce qui a conduit le département a faire appel du jugement.

Si l’agent n’a reçu aucun ordre écrit mentionnant le caractère obligatoire de sa présence, il avait bien été informé par le chef de secteur de la venue du directeur de l’environnement.

Alors même que la manière de servir et les compétences professionnelles de l’agent n’étaient pas remises en cause et que son absence n’aurait pas été intentionnelle, les faits en cause constituent bien une faute de nature à justifier la sanction de l’intéressé. En l’occurrence, son exclusion temporaire d’un jour n’a pas, en l’espèce, revêtu un caractère excessif.

Ainsi, le département qui employait l’intéressé a obtenu l’annulation du jugement qui, en première instance, avait annulé la sanction litigieuse.