Vandalisme sur les réseaux télécoms : opérateurs et préfets se mobilisent autour de conventions départementales

Télécoms

Publié le 02/06/2021 • Par Martine Courgnaud - Del Ry Romain Mazon • dans : actus experts technique, France

Incendies, vols de métaux, agressions... Un nouveau type de délinquants s'en prend violemment aux pylônes de téléphonie mobile, n'hésitant pas à mettre en danger le personnel. Une ébauche de solution pourrait venir d'une convention entre opérateurs et préfets, déclinée par départements. Son but : renforcer la coopération avec les forces de l'ordre.

Dégradation, incendies, vol de cuivre et de batteries… Les pylônes de téléphonie mobile subissent de nombreux actes de vandalisme, en recrudescence depuis le début de la pandémie. Comme cet incendie sur un site de Télédiffusion de France (TDF), près de Marseille, qui a privé plus de trois millions et demi de personnes de radio et de télévision en décembre 2020.

« Les maires sont confrontés à de réelles difficultés, explique Ariel Turpin, délégué général de l’Avicca. Les délinquants ne sont pas toujours des hurluberlus anti-5G ou des marginaux, ce sont plutôt des individus anti-système au profil assez dangereux, pour qui les opérateurs représentent le mal« . De surcroît, ils n’hésitent pas à mettre en danger le personnel qui intervient sur ces ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier